Olavarría adhiere a la cooperación federal para la acción climática

El pasado miércoles, el Secretario de Desarrollo Económico Julio Valetutto, la Subsecretaria de empresas e inversiones Emilia Díaz y la Directora de Gobierno Abierto Carolina Diez participaron del segundo encuentro técnico del proyecto “Declaración de Ciudades Argentinas: cooperación federal para la acción climática”, el cual se propone contribuir al fortalecimiento de las capacidades técnicas para avanzar en el cumplimiento de las metas propuestas en la declaración desarrollada en el marco del Camino Federal hacia la Cumbre C40.

El encuentro se llevó a cabo en la Casa de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y contó con la participación del subsecretario de Relaciones Internacionales del GCBA, el Director General de Relaciones con Provincias y Municipios del GCBA, el Director regional de C40 para América Latina, funcionarios de las ciudades firmantes de la Declaración, C40, Carlos Moreno, Fundación Avina, Embajada británica, Climate Champios Team y FLACSO.

Durante la jornada se trataron temas de empleo verde y ciudades de bienestar, abordando a través de dicho lente los avances y restricciones que hayan enfrentado los municipios en la carga de datos para responder a la encuesta sobre línea de base y en complemento se hizo un acercamiento al funcionamiento de la plataforma de reporte internacional CDP, y las posibilidades que trae esta plataforma para reportar acerca de los avances locales en relación a las campañas Race to Zero y Race to Resilience.