Informe semanal de trabajos de la Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas

La Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas del Municipio, a través de la Dirección de Mantenimiento Urbano, brinda el informe semanal en el que da cuenta de la realización de trabajos de infraestructura en distintos puntos del Partido.

En el transcurso de la corriente semana se trabajó en el aporte de estabilizado y limpieza de cordones en barrio Pickelado, así como también en el aporte de estabilizado en Av. Pueyrredón entre Circunvalación y Calle 157.

Asimismo, se recuerda que desde el miércoles se llevan adelante tareas de bacheo en el sector comprendido por Au. L. Fortabat entre calle 157 y RP 51.

Se recuerda que este tipo de tareas se efectúan con equipamiento adquirido por el Municipio, así como también con personal municipal. Se llevan adelante de manera rutinaria, buscando brindar solución a los problemas de transitabilidad y, de esta forma, ofrecer mejores condiciones de accesibilidad para quienes circulan diariamente.

Limpieza de basurales

Con maquinaria y recursos propios, esta semana se trabajó en Circunvalación entre Av. Avellaneda y Frontera Sur, Av. La Rioja entre Av. Sarmiento y Av. Trabajadores y Av. Pueyrredon esquina Ayacucho.

Este tipo de tareas comprenden además el retiro y traslado de los residuos para la recompactación final, para dejar en óptimas condiciones el sector.

El plan de limpieza busca evitar la contaminación y la transmisión de enfermedades, causada por la gran cantidad de distinto tipo de residuos y desechos que se encuentran en calles de tierra o a la vera de un camino.

Cabe destacar que el Municipio cuenta con un relevamiento propio con puntos identificados, que fue elaborado por la Dirección de Mantenimiento Urbano y el área de Contralor de Servicios, en el marco de las recorridas que realiza personal municipal por distintos sectores de la ciudad.

Se recuerda que la Ordenanza Nº 195/84 establece importantes multas económicas por arrojar o depositar basura, animales muertos en calles, terrenos o lugares no autorizados o destinados a tal fin, sacar los residuos domiciliarios en días y horarios no habilitados, tener basura depositada, estiércol o material en descomposición dentro de la propiedad, tener baldíos en mal estado de higiene, pastizales, etc. En este sentido se solicita a la comunidad no arrojar residuos en lugares no permitidos para tal fin, con el propósito de contribuir con el cuidado del ambiente en el que vivimos todos.