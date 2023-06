La Biblioteca Popular Crucero General Belgrano cumple 23 años

En ese marco realizarán una serie de actividades que incluyen charlas y talleres. Bautista Verna, bibliotecario del establecimiento, dialogó con Radio Olavarría y destacó la importancia de las bibliotecas en la comunidad, porque “se resguarda y mantiene la memoria de la gente que escribió y estuvo antes”.