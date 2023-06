Casa de la Provincia: Antes de fin de año estará en funcionamiento

Foto: Verte.tv (Marzo/23)

Lo confirmó el diputado provincial César Valicenti, que manifestó un 90% de avance de obra. Están estudiando qué organismos se trasladarán ahí. Por otro lado, añadió que habrá muchas empresas locales tercerizando en la obra del Polo Judicial. Destacó lo hecho por distintos interesados en que la obra se concrete, como los Colegios profesionales, para que el Gobernador tome la decisión de reiniciarla. Se mostró partidario de que sea el ‘electorado’ el que defina los precandidatos a intendente por el FDT, que podría no tener el mismo nombre, adelantó.