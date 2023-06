“El rol del periodista es fundamental a la hora de interpretar y entregar información de calidad en un mundo complejo de leer”

Así lo consideró el Licenciado Alejandro Ippolito, docente e investigador del Observatorio de Medios, Ciudadanía y Democracia de la FACSO. En el marco del Día del Periodista, dialogó con Radio Olavarría y reconoció que el periodismo “corre con cierta ventaja” sobre las crisis, ya que se si maneja con inteligencia, puede salir fortalecido.