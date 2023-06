Fiscalía General: En relación con la cantidad de vecinos, Olavarría es donde más causas penales se generan

Foto: La Nueva Verdad Rauch

Marcelo Sobrino, a cargo del Ministerio Público en el Departamento Judicial Azul, se refirió a la dinámica de trabajo de las UFIS, luego de las jubilaciones de las Fiscales Alonso y Beytía, y la entrada en licencia del Dr. Piñeiro.