El Programa Envión se presentó en la etapa municipal de los Juegos Bonaerenses

Chicos y chicas que integran el Programa Envión de la Dirección de Niñeces y Adolescencias del Municipio participaron el último martes por la tarde de la etapa cultural local de los Juegos Bonaerenses, que se llevaron a cabo en instalaciones del Museo Dámaso Arce.

Las dos sedes del Programa presentaron diversas producciones en las disciplinas de pintura, dibujo y fotografía y obtuvieron destacados lugares en el podio de premiación.

En representación de Envión 1, Abigail Freitas obtuvo el tercer lugar en pintura categoría Sub 15. Por la Sede 2, Abigail Cuenca consiguió el segundo lugar en la disciplina Pintura en la categoría Sub 15. Por su parte, Tatiana Bulant logró el tercer puesto en la misma disciplina de la categoría Sub 18. Y por último, en Fotografía Juvenil, Lautaro Frías se consagró segundo en la categoría única, y Jenifer López, tercera.

Desde el Programa Envión expresaron “el orgullo y la satisfacción que nos genera poder acompañar a los chicos y chicas en estas instancias, y ver los frutos de sus logros, ya que más allá de los resultados, hemos emprendido este proceso con mucho compromiso, emoción, y entusiasmo por participar, así que seguimos alentando sus iniciativas y felicitamos a los chicos y chicas por cada paso”.