ViernesDeAdopciones: rescate, rehabilitación y adopción

Este #ViernesDeAdopciones, la Dirección de Bromatología ofrece una propuesta especial: “Adoptá a un perro adulto”.

Muchos de los animales rescatados que se encuentran en el predio del área, hace más de cinco años que viven allí. Existe una gran dificultad en relación a promover la adopción de perros adultos. En su mayoría, la gente opta por adoptar cachorros.

Por ello, Bromatología refuerza la concientización acerca de la adopción de perros adultos:

“Quienes estamos con ellos cada día, compartimos momentos y dedicamos unas horitas de nuestro trabajo a cuidarlos, atendiendo sus necesidades más básicas. Y es que somos su familia, lo único que tienen… por unas horas al menos.

Todos y cada uno de ellos traen consigo historias tristes de enfermedades, abandono y maltrato, por las cuales hoy se encuentran alojados en el predio.

Con todos los recursos que están a nuestro alcance, intentamos sanarlos y rehabilitarlos, que queden atrás esas heridas que alguna vez hicieron doler sus cuerpos y más aún, sus corazones. Pero no, no es suficiente, y no es justo…

El predio debe ser un lugar de paso, transitorio. Hemos sido testigos de la partida silenciosa de muchos de ellos, que se fueron sin poder sentir el amor de una familia y el calor de un hogar…

Como también celebramos cada adopción, cada oportunidad de que sus vidas cambien para siempre. Porque de eso se trata: rescate, rehabilitación y adopción.

Todos ellos merecen una oportunidad, ésa que se les negó. Todos ellos merecen formar parte de una familia que los ame y cuide todo el tiempo, un plato con comida calentita y sabrosa, una cucha mullida, dejar de padecer los intensos fríos y calores agobiantes. Un paseo a cualquier lado. Vivir felices y con dignidad.

Adoptá a un perro adulto. No vas a cambiar el mundo, pero sí una vida. Entre todos podemos hacer de este sueño una realidad”.

Aquellas personas interesadas en conocer a alguno de ellos, pueden acercarse al predio de Bromatología, de lunes a viernes de 9 a 13 horas, donde un profesional veterinario les contará más en profundidad sobre su historia y sus cuidados.

También podes consultar en las redes sociales IG: @adoptameolavarria o FB: Centro de Atención Veterinario Olavarría.