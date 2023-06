Coopelectric presentó un nuevo plan de infraestructura eléctrica para la zona de Sierras Bayas

Abarca esa localidad serrana, Colonia San Miguel y la zona minera ubicada en Cerro Sotuyo. Básicamente, desde ahora habrá dos líneas de alimentación, una para la zona urbana y otra para las canteras. La obra que comprende una inversión de alrededor de 60 millones de pesos estaría concluida en el mes de diciembre. También anunciaron obras para el 2024