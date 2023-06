Stuppia - Collado propuestos para conducir la CGT Regional Olavarría

El titular de los Municipales y el referente de los empleados del vidrio, estarán secundados por Jorge De Crecchio, de Camioneros y Estela Peralta del SUTERYH. Más de 40 organizaciones gremiales ratificaron su alianza el viernes, en pos de recuperar una herramienta clave para la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras de la ciudad. Andrés Pellegrini oficia de vocero de la organización y contó lo sucedido en LU32.