Presentan software para que personas imposibilitadas, puedan hablar

Se trata de un desarrollo argentino de Inteligencia Artificial que impulsa Jorge Rivas, director nacional de estrategias inclusivas, que padece parálisis como resultado de una lesión en un asalto. María José Burgos, una de las integrantes de la dependencia, dio detalles del trabajo de la Universidad de La Plata, que recuperó la voz del propio Rivas y podrá ponerla a su servicio.