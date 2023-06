El Municipio explicó los buenos resultados de la auditoría en Licencias de Conducir y mantiene el reclamo por las luminarias de la 226

Marcelo Fabbi, subsecretario de Asuntos Legales de la Municipalidad, manifestó que se determinó que el material de los carné truchos encontrados, no salió de allí. Por otro lado, manifestó que también han dado traslado a Vialidad Nacional por las luces y expresó los motivos por los que no puede intervenir Coopelectric.