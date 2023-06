Fabbi: ‘El edificio no requería habilitación porque funcionaba como alquiler temporario, no hotel’

En cuanto a habilitaciones, aclaró que no estaba funcionando como hotel, por lo que no necesitaba una habilitación comercial distinta a la de cualquier edificio de renta y horizontal.

La particularidad, explicó, es que todos los departamentos son del mismo dueño.

Si, manifestó, tuvo una habilitación, pero desde que la perdió, nunca la pudo renovar y no se concretaron inspecciones.

En torno a los servicios, Fabbi sostuvo que Camuzzi tiene su manera individual de inspeccionar y concretar o no la conexión, mientras que Defensa Civil interviene para informar si se pueden conectar agua y energía eléctrica.

Manifestó, tras imágenes irrefutables que publicó En Línea Noticias, que es una situación por demás compleja. Añadió que tienen compasión por las personas que residen allí, pero hay que pensar en la seguridad.

El lunes posterior al siniestro, reveló Fabbi, el propietario del edificio concurrió a Legales y allí le manifestaron todo lo que debía hacer para poder tener el informe positivo de la Municipalidad y poder reconectar los servicios.

Hasta que eso no suceda, no se dará el OK, ya que se tiene en cuenta el lugar donde está el edificio, la seguridad de las personas que residen en él, vecinos y, también, que enfrente hay una estación de servicio.