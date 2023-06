El Gobierno de Kicillof firmó el decreto de ascenso para trabajadores estatales bonaerenses

DIB - Se trata de recategorizaciones de trabajadores enmarcados en la ley 10.430 y que otorgará una bonificación a quienes se encuentran ya sin posibilidad de ascenso.

El aumento está estipulado dentro del escalafón siguiente, al que pasarán los trabajadores. Incluirá a quienes hayan pasado a planta permanente entre 2022 y 2023 y a los que tienen su pase a planta en expediente caratulado hasta el pasado 31 de mayo.

Según había informado el mes pasado ATE, en el caso de aquellos trabajadores que no puedan recategorizar porque han llegado al tope del agrupamiento, “se logró una bonificación remunerativa no bonificable permanente que representará el 20% del salario básico. Esto representa una reparación histórica que alcanzará no sólo a los activos sino también a los futuros jubilados y jubiladas”.

Además, de acuerdo a lo anunciado en mayo, habrá titularización, por única vez, de los jefes de departamento (más de 1.300 jefes de departamentos en la administración pública provincial). El total de estatales que accederán a la bonificación por llegar al techo de su agrupamiento será de 8.874 trabajadores.