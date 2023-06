Kicillof: ‘No vale cualquier cosa por un voto, que se expida la Justicia’

Fotos: En Línea Noticias

El gobernador atendió a los medios de comunicación, minutos antes de iniciar el acto en el Parque Industrial local. Respondió inquietudes relacionadas con distintos temas: el Polo Judicial y la empresa constructora, la coparticipación hacia los municipios, su precandidatura, la discusión de un proyecto de Provincia y las precandidaturas en la intendencia.