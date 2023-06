Hilario Galli: ‘En la declaración no los nombra porque tiene miedo’

Foto: Archivo

El Secretario de Gobierno de la Municipalidad manifestó que ’conociendo el paño político local’, desentrañaron que referentes de la Oposición ‘usaron organismos estatales y de la Justicia con fines partidarios’. Consideró que hay que investigar, igual, la venta de licencias de conducir apócrifas, que denunció un taxista, pero que deslindó al municipio del asunto, según habría mencionado el taxista en sede judicial.