Barrio CECO III: comenzaron a marcar los lotes

Carolina Santellan, secretaria de vivienda del Centro de Empleados de Comercio de Olavarría, estuvo en Entre Amigos y comentó cómo avanza la construcción del barrio CECO III, a poco más de un mes de su lanzamiento. Señaló que ya se compraron los materiales y se inició el movimiento de suelo, en la previa de lo que será la construcción propiamente dicha.