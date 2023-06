“Belgrano creó la bandera como un símbolo de unión entre todos los argentinos”

Lo expresó en Radio Olavarría el Lic. Manuel Belgrano, chozno del prócer, es decir, quinta generación. Consideró que se lo recuerda muy bien en todo el país y con mucho cariño. Remarcó que tenía un pensamiento adelantado para la época y que por eso sigue tan vigente.