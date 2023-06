Bomberos Voluntarios: el Destacamento N° 2 de Sierras Bayas cumple 25 años

Este 20 de junio el Destacamento cumplió 25 de servicio a la comunidad, y en ese marco, el Comandante General Raúl Ferreira dialogó con Luis Occhi en Entre Amigos. Repasó los comienzos, anécdotas, también las actividades que se realizarán en el marco del aniversario, y destacó el plantel de personas que hay en el cuerpo de Bomberos.