Organizaciones sociales se manifestaron por la represión en Jujuy

Integrantes de Tribuna Docente, del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), de la Comunidad Mapuche Urbana Pillan Manke, y del Polo Obrero, se manifestaron en el Paseo Jesús Mendía en repudio a la represión desatada en Jujuy.