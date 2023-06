‘Una cosa es un hecho policial o delito y otra cosa es una cuestión política’

Tras asumir la representación del taxista involucrado en la causa que investiga la UFI 10 subrogada por el fiscal Urlézaga, donde se busca determinar responsabilidades en la obtención de licencias de conducir truchas, el Dr. Sergio Roldán se expresó en Radio Olavarría. Admitió la culpabilidad de su defendido en circular con un documento falso, pero adelantó que cargará contra la grabación, a la calificó de ilegal, que realizaron Valicenti, Landívar y Aguilera.