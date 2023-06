'En pandemia abrimos 40 locales de Luz Azul'

La titular de la firma, Gabriela Benac, se refirió a la empresa, que este miércoles inauguró una sucursal en Olavarría, que se trasladó unos metros a un local totalmente renovado. Afirmó que hay unas 70 franquicias de Luz Azul y que están en casi todas las provincias del país.