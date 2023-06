‘Se trata de iniciativas que tienen que ver con el ordenamiento’

La concejal Guillermina Amespil, titular de la Comisión del Legislación e integrante de la bancada oficial, se refirió a las ordenanzas aprobadas este jueves que implican una moratoria para construcciones no declaradas y el cambio en el cálculo para el pago de la plusvalía urbana.