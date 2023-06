Salmón Birra: la cervecería de un olavarriense que se consagró en la Copa Nacional de Cervezas

Tomás Ávalos es el ideólogo de una nano cervecería –produce unos 15 mil litros al año- que se focaliza en productos que no se encuentran en el mercado y que hace algunas semanas fue elegida como la mejor del país. Sus inicios, los pilares de su negocio, su filosofía, y la ilusión de conquistar el Mundial.