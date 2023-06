'Los primeros días fueron muy particulares, no conocía al plantel'

Daniel Panarace cumplió 30 años desde su designación en Radio Olavarría. En nota con Julián Vázquez este sábado, se expresó por LU32, recordando aquel tiempo, lo vivido y planteando lo que vendrá. Destacó al recurso humano, a su familia y a la audiencia. Reconoció que aprendió muchísimo a lo largo de estos años, "porque no llegó sabiendo".