Celeste Arouxet: “Tenemos un equipo capacitado para cambiarle el rumbo a Olavarría”.

La precandidata a intendente por el espacio de Ahora Olavarría dio a conocer sus propuestas en LU32. Como tema central, proponen un Plan Estratégico que define hacia dónde va el crecimiento de la ciudad y qué medidas se deben aplicar. De ese plan, se desprenden varias aristas.