En el Día del Orgullo, Municipales comenzó una campaña de concientización

En la Argentina y otros países del mundo en las últimas décadas se registraron importantes avances con nuevas legislaciones, marcos normativos y políticas públicas por la inclusión de las personas LGBTI. Nuestra Ley de Identidad de Género es un claro ejemplo de eso.



Sin embargo, no se puede pasar por alto que aún hay países que siguen teniendo alguna forma de penalización con personas que manifiesten una identidad distinta a la heterosexual, así como países en que no se garantizan los derechos.



Queda muchísimo por hacer y la lucha no se detiene. Así lo entiende la comisión directiva del Sindicato de Trabajadores Municipales de Olavarría y nuestro Espacio de Diversidad Sexual y Disidencias, que en estas horas lleva adelante una nueva campaña de concientización: una pegatina de carteles de distintos puntos de la ciudad con frases alusivas a la fecha y reclamos de puntos todavía pendientes.



“Como en el resto de las campañas que venimos haciendo, la idea es poder generar conciencia, aportar información, aclarar dudas y promover siempre el respeto y el amor como valores fundamentales para avanzar hacia una sociedad cada vez mejor”, dijo Victoria Altavista, militante trans que conduce el Espacio de Diversidad Sexual y Disidencias del STMO.



Tanto el Espacio como la conducción del Sindicato protagonizan una intensa lucha para garantizar la real implementación del Cupo Laboral Travesti Trans, una medida imprescindible para incluir en el sistema a personas obligadas a vivir en los márgenes con todos los riesgos que eso conlleva.



Otras campañas que nacieron por iniciativa suya y del Espacio fueron “Local Libre de Prejuicios”, las recorridas por jardines de infantes y escuelas del Partido de Olavarría para promover la real implementación de las leyes de Identidad de Género y Educación Sexual Integral.



Además, durante la temporada de verano, el Espacio impulsó también el proyecto “Un Verano donde quepan todes” destinado al trabajo de concientización con profesores y alumnos de las colonias de vacaciones.



Por otra parte, sus integrantes trabajan en conjunto con el Observatorio de Niñez y Adolescencia de la Facultad de Ciencias Sociales de la Unicen.



Desde el año pasado, el Espacio lleva adelante el proyecto “Diverses e Iguales” para la inclusión educativa y laboral de la comunidad LGBTTTIQ+ del Partido de Olavarría, en forma conjunta con el Observatorio de Educación, Políticas Públicas y Derechos de Unicen.



El Espacio de Diversidad Sexual y Disidencias fue convocado además para formar parte de la Mesa Local contra la Violencia Familiar y de Género.



También trabaja en forma conjunta con el Consultorio Inclusivo y se ofrece atención médica, psicológica, psiquiátrica y de nutrición en las instalaciones de la Asociación Mutual Para Olavarría (AMPO) del Sindicato de Trabajadores Municipales de Olavarría.



En otro plano, el Espacio desarrolla también un trabajo articulado con la Asociación Criar con Alas, un espacio por los derechos de las infancias y adolescencias trans.



El Espacio de Diversidad Sexual y Disidencias del Sindicato de Trabajadores Municipales de Olavarría funciona de lunes a viernes en Rivadavia 1935.