Larreta y Santilli en Lomas de Zamora: “Se acaba la jubilación de hambre y a los comerciantes vamos a bajarle los impuestos”

Del encuentro, que convocó a más de 1000 personas, participaron: los precandidatos a diputados nacionales, Miguel Ángel Pichetto, Silvia Lospennato y Mónica Frade; el precandidato a senador nacional, José Luis Espert; el precandidato al Parlasur, Waldo Wolff; y la precandidata a senadora provincial, Florencia Arietto.



“Es un orgullo tener entre nosotros al futuro intendente” sostuvo. “Los lomenses quieren un cambio” afirmó y agregó, sobre el gobierno actual: “Les queda poco, en unos meses se acaba la inseguridad en Lomas, se acaba el apriete, se acaba el miedo, se acaba la mentira”.



“Se acaba la jubilación de hambre, a los comerciantes vamos a bajarle los impuestos, van a poder trabajar y ganar el pan para sus familias”, dijo sobre el futuro de la provincia.



“Vamos a trabajar para llegar con las cloacas y el agua a todo el conurbano”, aseguró.



“Podemos cambiar el país, podemos cambiar la provincia y podemos cambiar Lomas. Vamos a vivir mejor, seguros y con una educación pública de calidad”, cerró Rodríguez Larreta.



Por su parte, Santilli agregó: “Vamos a enfrentar a una maquinaria electoral muy poderosa. Massa y Kicillof van a prometer lo que sea con tal de atrincherarse en el poder para conservar sus privilegios. Por eso tenemos que redoblar esfuerzos, demostrar porqué tenemos al mejor candidato a Presidente, al mejor equipo de gobierno y que estamos preparados para gobernar y transformar Lomas de Zamora, la provincia de Buenos Aires y el país".



"Son 40 días fundamentales para el futuro de los argentinos. Son 40 días claves para ganarle al kirchnerismo. Son 40 días de trabajo, militancia, recorridas incansables, casa por casa y puerta por puerta para contarle a los argentinos que tenemos las mejores ideas y propuestas para cambiarle la calidad de vida y empezar a soñar en grande", afirmó.



Viñuales se refirió a las elecciones locales como “una batalla importantísima para el proyecto de país y de la provincia de Buenos Aires.” “Y lo vamos a ganar”, aseguró.



Asimismo, sostuvo: “Hay dos Lomas: una que esta de joda, que hace shows millonarios, que regala bicicletas, que tiene empleados por todos lados y cargos políticos superpuestos. La otra Lomas: la angustiada, la sufrida, donde el miedo es regla, donde la unidad sanitaria no tiene turnos, donde no hay ni la mitad de días de clase, donde los comercios están en negro porque no les queda otra. Nosotros vamos a representar a la segunda y la vamos a cambiar.”



El recorrido de Rodríguez Larreta comenzó después del mediodía en Lomas de Zamora, en Parque Barón, donde se realizó el acto de lanzamiento de Viñuales. Estuvieron otros precandidatos a intendentes del conurbano como Martiniano Molina, de Quilmes, y Toty Flores, de La Matanza.



Por la tarde, se trasladó a Berazategui donde realizó una caminata para conocer la realidad de los vecinos, y luego se dirigió hacia el búnker de Julian Amendolaggine para ser parte del acto de campaña del candidato a intendente.