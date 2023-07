Colectivos de las líneas 501 y 503 son atacados a piedrazos dos o tres veces por día

Se modifican, de hecho, los recorridos cada vez que esto sucede, explicó Marcelo Sequeira, delegado de la UTA en TuBus, que agregó que no ha habido ni choferes ni pasajeros heridos, todavía. Considera que la solución sería la instalación de patrulleros con policías, en las zonas calientes.