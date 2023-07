Milesi: 'Teníamos un proyecto, que adaptamos a lo que nos pidió Hernán'

Sergio 'El Tano' Milesi es uno de los referentes que conforma el equipo de Olavarría al Frente, que sostiene a Parra como precandidato. En diálogo con Luis Occhi, el contador expresó que ellos estaban buscando a alguien como Hernán, y Hernán estaba necesitando a un equipo como el de ellos.