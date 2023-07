Municipales y médicos abrazaron el Hospital: hubo propuesta salarial, pero ‘no fue superadora’

En la mañana de este miércoles, tal como estaba previsto, se realizó la manifestación, que incluyó la no atención de turnos programados durante este miércoles. Decenas de municipales, sobre todo del nosocomio, se dieron cita sobre la Avenida Sarmiento. El reclamo principal tiene que ver con que los incrementos salariales están por debajo de la inflación, cuando se habían comprometido a otra cosa, explicó Stuppia.