Marcelo Spina: “Hemos vuelto a gestar un radicalismo con vocación de poder”

El pre candidato a intendente por una de las listas de Juntos se expresó en Lu32 y expuso sus propuestas. Spina es Ingeniero, fue Rector de la Universidad Nacional del Centro y Decano de la Facultad de Ingeniería. Además, es referente del espacio Adelante Radicales.