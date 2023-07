Jáuregui: ‘El planteo es horizontal, ida y vuelta, no el verticalismo que hoy vemos en el intendente’

Otro de los precandidatos de Juntos se expresó en el espacio que Radio Olavarría ha dispuesto para oír ideas y proyectos. Dalton Jáuregui es abogado recibido en la UNLP. Su ingreso a la política fue en el 2008, en el equipo del primer escaño que el PRO consiguió en Olavarría. En el 2017 fue ungido como Jefe de Gabinete de la Municipalidad y, desde fines de ese año y hasta 2019, fue senador provincial.