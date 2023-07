Libres del Sur expresa descontento por la prohibición de pasacalles

"Esta medida va en contra de la igualdad de oportunidades en el ámbito político. Los pasacalles son una forma accesible y económica de emprender una campaña y llegar a un amplio público. Al prohibirlos, se estaría favoreciendo a partidos y candidatos que pueden permitirse otras formas de anuncios más costosas, en detrimento de aquellos con menos ingresos. Esto podría limitar la diversidad de opciones para los ciudadanos. ¿Qué valen los séxtuples publicitarios? ¿Cuál es el costo de la difusión electoral y las notas que “aparecen” en los medios? O mejor dicho ¿Cuánto nos cuesta? ¿De qué nos están privando para financiarse? Son acaso los recursos que faltan en el sistema de salud, en materia de seguridad, en mejoramiento de calles o iluminación. No le explican a vecinas y vecinos de donde provienen esos fondos, será que no serían generados por los aportes personales sino, de los tributos que reciben del pueblo, de hecho, la inquietud nace al conocerse que, para el corriente año, el intendente paso de un presupuesto en publicidad y propaganda de 9 a 90 millones".

"Los concejales de la UCR se sumaron al proyecto del oficialismo, olvidándose que, en 2001, se produjo en las inmediaciones del Club Estudiantes un episodio de violencia cuando un militante de la Juventud Radical y candidato a consejero escolar se acerca a militantes del PRO para pedirle explicaciones del porque estaban descolgando sus carteles. Los filmó y en ese momento apareció un ex secretario de Galli quien lo increpó. Parece ser que como ese hecho no les afectó directamente y ocupan banca por una suplencia del pro, su comportamiento con el oficialismo continúa siendo colaborativo y en esta oportunidad olvidaron o desestimaron tal acontecimiento. Aunque nosotros no nos olvidamos que favorecieron el incremento del 246,65% del valor del agua, hace ya, poco más de dos meses".

"Creemos que, si la intención está direccionada a mantener la seguridad de vecinas y vecinos, lo cual nos parece bienvenido, también se podría haber planteado una propuesta superadora que incluya la colocación de los pasacalles con un registro por ejemplo, que permita la posibilidad de comunicar desprendimientos del mismo a quien asuma la referencia del espacio, para su reparación o reemplazo en un determinado plazo, si así no se hiciera proceder a la quita y hasta una multa, pero no estamos de acuerdo con la prohibición, esa acción fomenta la polarización, la competencia se vuelve desleal, limita la libertad de expresión y el derecho a la información".

"Apelamos a la reconsideración de esta medida a todos los representantes del cuerpo deliberativo y al ejecutivo municipal, porque este puede ser el inicio, paso a paso, de las restricciones para comunicar la oferta electoral".