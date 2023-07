Del 15 al 30 de julio, los distintos espacios culturales tanto de la ciudad como las localidades del Partido, serán sede de diferentes propuestas artísticas y recreativas, destinadas al disfrute de toda la familia.

Habrá talleres, espectáculos, jornadas recreativas y exposiciones que permitirán compartir y aprovechar este tiempo libre.

En esta ocasión, el Intendente agradeció la respuesta a la convocatoria y destacó: “Parece mentira que ya estamos en las vísperas de las vacaciones de invierno, ha pasado muy rápido esta primera mitad del año: hoy estamos presentando las actividades que vamos a ofrecer del 15 al 30 de julio, momento en el cual docentes, auxiliares y todo lo que tiene que ver con el sector educativo aprovecha para reorganizar, para descansar, para reacomodar un montón de cuestiones, planificar la segunda mitad del año, momento en el cual, los chicos aprovechan para no madrugar y para descansar”.

“Nosotros dentro del espacio de Cultura hemos planificado, como hacemos habitualmente, para esta época, para estas fechas, lo que tiene que ver con actividades culturales, museos, todo lo que tiene que ver con actividades para los chicos y los no tan chicos, que puedan disfrutar en el marco de lo que los especialistas denominan ´educación no formal´. Sabemos que existe la educación formal que se implementa dentro de la escuela, y también existe la educación no formal, que es lo que se da en espacios culturales, en espacios recreativos donde los chicos pueden ir a vincularse, ya sea con la familia, con amigos, a aprender, poder interactuar”, subrayó Galli.

En este sentido, afirmó el mandatario, “nosotros hoy estamos dando un paso más y queremos que los chicos vayan y puedan interactuar, que puedan comer, divertirse, que puedan jugar con sus amigos y de paso aprender, por eso hemos dispuesto actividades en el Centro Cultural, en esta recientemente reinaugurada Casa del Bicentenario, en el Museo Hermanos Emiliozzi, en el Museo de Ciencias, en el Bioparque La Máxima, en los Museos de los Pueblos: en todos los espacios culturales que tiene nuestro Partido vamos a estar brindando actividades para que los chicos puedan desarrollar sus vacaciones de la mejor manera posible, y de paso, como les decía, puedan aprender un montón de cosas”.

Por su parte, el subsecretario de Cultura y Educación consideró: “es mucha la actividad que tenemos, que a partir de hoy va a estar dispuesta para su consulta en la página del Municipio (www.olavarria.gov.ar) día por día y espacio por espacio, así que sólo resta recomendarles que consulten el cronograma, que va desde talleres hasta actividades musicales, teatros, cines, títeres, absolutamente todo lo que por lo general también realizan las escuelas municipales, porque ellas van a estar brindando los talleres abiertos al público, más allá de los alumnos que tienen durante todo el año”. “La idea es que también nos sirva a nosotros como muestreo de lo que se hacen durante todo el año en cada una de esas escuelas”, añadió.

“Para nosotros la educación y las visitas guiadas que cada uno de los espacios tienen es fundamental, para eso se planifica durante todo el año. El Museo de las Ciencias, el Bioparque La Máxima, son de los espacios más concurridos en estas vacaciones de invierno, como todos los años, y para eso también diagramamos un material educativo en equipo, en conjunto, para que cada uno de los que vaya a hacer una visita guiada tenga la recorrida por ambos espacios” anticipó Cenizo.

Para concluir, el funcionario invitó “a todas las familias a que lleven a sus hijos, porque cada uno de los espacios está pensado para que en estos 15 días y los chicos puedan divertirse”.

El calendario completo de actividades para vacaciones de invierno puede consultarse haciendo clic aquí.