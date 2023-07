Una fuerte descentralización del gobierno hacia los municipios. Queremos que sea un punto fundamental de nuestra gestión".

"Hay que hacer que El gobierno provincial esté más cerca de la gente. Desmadejar la burocracia ya que es complicado para mi, que estoy en Lanús, imaginate para Carmen de Patagones"

"Pelearemos para que vuelva el Fondo del Conurbano y la Provincia reciba lo que le corresponde"

"En salud hay que trabajar transversalmente: los municipios tienen que fortalecer la atención primaria de la salud y la Provincia tiene que pensar una regionalización de Hospitales. Hoy los hospitales están muy mal atendidos. Está el IOMA que también hay que ordenar".

"El ajuste está hoy y se hace en base al salario de los empleados públicos. No nos engañemos".

"La Política tiene que estar por encima de las Corporaciones".

"No me gusta hablar de diferencias, pero yo nací, viví y crecí en la Provincia de Buenos Aires. Durante años manejé el presupuesto de la ciudad de Buenos Aires y después fui casi 8 años intendente de Lanús. Es tiempo que un intendente gobierne la Provincia".

"Tenemos que conseguir el ser bonaerense, que se pierde al tener las elecciones atadas. Uno de los primeros proyectos que vamos a tratar es ese, para el 2025, en el 2024".

"No queremos hacer concesiones. Parar los piquetes, es parar los piquetes, no dejar un carril libre. Bajar la inflación es llevarla a cero. Por eso es todo o nada".

"El derecho a reclamar tiene que existir pero no tiene que ser un incordio. La interpretación de Kicillof es una chicana. Lo muestro yo en Lanús, cuando tenemos que negociar, nos sentamos y negociamos, pero el diálogo no puede ser eterno".

"Yo no tengo prejuicios, yo admito la diversidad ideológica. Me he sentado con el gobernador y hasta con el presidente. Busquemos un punto de encuentro" mencionó cuando fue consultado por la actitud de Roberto Baradel.

"En Lanús no paganos buenos salarios, pagamos lo que podemos, yo no los voy a engañar ni voy a empeñar al municipio".

PyMes: "La primera cuestión es facilitarle la vida. En Lanús el primer trámite hace por Internet y se puede empezar a trabajar".

"Hoy le sacaría el pie de la cabeza al campo porque necesitamos divisas".

"He dialogado con él y le he pedido hablar de los problemas de la gente, sin dogmas, sin prejuicios" manifestó respecto a qué le diría al gobernador hoy. "Tiene un concepto del Estado de que se tiene que hacer las cosas como él piensa, cuando en realidad hay que hacerlas basados en las composiciones de las cámaras".