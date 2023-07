Podés tener un balance de los 40 años de democracia: es un drama que la Provincia no reciba lo que aporta como coparticipación. Cuando el gobernador actual era ministro tuvo el piso más bajo. Eso es un problema estructural. Ahora, la gestión actual está muy mal".



"Vidal logró un mayor porcentaje, y era del mismo símbolo que la Nación y la Ciudad. La Provincia necesita ese recurso y lo necesita formal, para así tb se coparticipa a municipios".



"El año pasado le generaron 3600 millones de dólares en retenciones que no volvieron a la Provincia".



"Los intendentes plantean diariamente que no les llegan los fondos que vienen a la PBA de manera informal".



"La Política Educativa la fija el Ministro de Educación, no el Sindicato. ¿Cuál es la necesidad que tiene el ministro para decidor desarrollar obras por fuera del Fondo Educativo".



"Voy a buscar al chorro hasta abajo de la cama y voy a buscar al Narco que ha avanzado en los barrios. Hay que hacer un trabajo coordinado con los intendentes".



"La Sociedad tiene que ver la Policía en la calle".



"Enfrentar al Narcotráfico, a la delincuencia, a los ladrones de autos. Cambiar el código procesal: una persona que roba con un arma, no puede ser excarcelable".



"Hay que debatir la edad de punibilidad: mi proyecto es que sea a partir de los 15 años".



"No es un abordaje solo desde lo punitivo, mi política va a ser generar trabajo".



"Hay que reducir los cargos políticos que este gobernador ha hecho crecer en un 82%. Del otro lado hay que empujar la actividad privada".



"Elimnar tasas, eliminar trabas burocráticas y voy a luchar para bajar la carga fiscal del país".



"La Sociedad decide, es una primaria".



"He sido vicegobernador, he sido ministro de seguridad. Viví y crié y a mis hijos en Pilar".



"Lo importante es que el cambio sea real, no quien es moderado y quien no".



"Vidal marcó el camino en muchos temas, pero la macroeconomía impactó fuerte: inflación, salario".



"Sea quien sea el gobernador todos debemos luchar porque la Provincia tenga más coparticipación".



"Abandonó a los bonaerenses. Berni sirvió para poner el cuerpo, pero no tenía un plan, además puso la cara y no todos ponen la cara".



"Uno tiene que respaldar a la Fuerza, pero eso no quiere decir que pase cualquier cosa, por eso creé una auditoria externa, y a mi me dio resultado".



"Fernán Quirós está escribiendo mi plan de salud para la Provincia".



"Por qué no van al Puerto de Necochea y sacan los barcos hundidos que hay para aumentar la productividad".



"Si trabajás para bajar ingresos brutos, pero te aumentan las tasas de seguridad e higiene, estás en la misma".



"Entre 70 y 100 millones de dólares cuesta darle conectividad por celular a toda la Provincia".



"Ningún gobernador en ningún período puede resolver los 100 a 120 mil km de caminos rurales que hay".



"Si me cruzo a Kicillof lo saludo, pero es la Sociedad la que le tiene que decir todo esto. Estoy convencido que vamos a ganar la Provincia. Estoy convencido que la gente quiere un cambio".