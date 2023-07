Hernán Parra: “En mi gestión vamos a tener un municipio honesto”

El pre candidato a intendente por la Lista 6 de Unión por la Patria, presentó a la nómina de pre candidatos y pre candidatas a concejales que lo acompañarán en las PASO. El acto realizado en el Club Pueblo Nuevo contó con la presencia de vecinos y del Senador Provincial Eduardo “Bali” Bucca.