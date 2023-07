Advierten sobre el aumento de sitios web de apuestas deportivas

Matías D'onofrio, integrante del Centro de Atención del Juego Compulsivo en Olavarría señaló a Lu32 que hay un aumento en el consumo de los sitios web o aplicaciones dedicadas a las apuestas virtuales y deportivas. Indicó que están destinadas a un público joven que se encuentran “expuestos a publicidades”. Consideró que esta tendencia se incrementó con la legalización de las apuestas online en 2021.