Un historiador en la asunción de un Arzobispo

Eduardo Lázzari, en su habitual espacio de los lunes en Entre Amigos, esta vez, se refirió al acto que tuvo lugar el pasado sábado en la Catedral Metropolitana, donde Jorge Ignacio García Cuerva, prestó su profesión de fe y juramento de fidelidad y se le impuso el palio arzobispal que le había sido entregado por el Papa Francisco el 29 de junio último, en el Vaticano.