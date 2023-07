OSECAC busca vacunar afiliados contra la gripe

El referente de la Obra Social de Comercio, Guillermo Santellán, se refirió a la cuestión, en el marco de la ola de frío. Por otro lado, se mostró orgullo de ser tercer precandidato a concejal por una de las listas de Unión por la Patria, representando al CECO. Confió en poder llevar a la Comuna lo hecho por el sindicato en referencia a viviendas.