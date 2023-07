Coopelectric abrió la oficina para facilitar la inscripción para los subsidios

Desde este lunes, la cooperativa habilitó una oficina que funciona exclusivamente para la atención y asesoramiento DE LAS PERSONAS QUE AÚN NO SE INSCRIBIERON PARA MANTENER EL SUBSIDIO (No necesitan acercarse quienes ya se inscribieron, excepto que se hayan mudado y requieran actualizar sus datos).

La misma funciona de 8:00 a 14:00 hs. en Belgrano Nº 2824 y los usuarios deberán acercarse con DNI y factura del Servicio Eléctrico y de Gas.

El Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) considera que la no inscripción responde a que los usuarios no cumplen con los requisitos necesarios para mantener el subsidio, por lo cual quienes no se inscribieron han sido encuadrados en el Nivel 1 (altos ingresos) con la consecuente quita de subsidios. El segmento del Nivel 1 abarca en Olavarría a 17 mil hogares, por lo que se estima que a muchas de estas personas les corresponde el subsidio, pero no pudieron completar el trámite online del registro.

Por tal motivo, quienes aún no se inscribieron para mantener el subsidio tanto de electricidad como de gas pueden hacerlo a través de www.argentina.gob.ar/subsidios o acercarse de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hs. a Belgrano Nº 2824.

Cabe aclarar que los usuarios que perciben el beneficio de la Tarifa Social, también deben registrarse para mantener el subsidio dado que, en caso de perder esta Categoría automáticamente quedarían encuadrados en el Nivel 1 de altos ingresos.