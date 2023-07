RADIO EN VIVO

'El Festival del Libro se va a volver hacer el año que viene'

Lo manifestó Maximiliano Wesner, uno de los impulsores de la actividad desarrollada este fin de semana en Mariano Moreno. También resaltó la cuestión de la vivienda. Explicó que, en caso de ser electo, construirá y gestionará unas 400 viviendas a lo largo de su mandato, que se concretarán de distinta manera. Agregó que, lo importante, es dotar de lotes con servicio al Banco de Tierras de la Municipalidad. Valoró la vivienda porque además de beneficiar familias, impulsa la economía.