No todos los jubilados cobrarán el ajuste por el aumento del Salario Mínimo

Lo explicó el Dr. Eduardo Brauschweig, especialista previsional, con Luis Occhi. El letrado afirmó que, por ley, las jubilaciones mínimas de personas que aportaron los 30 años, no pueden estar por debajo del 82% del SMVM. Esto, aclaró, no alcanza a los pasivos que se jubilaron por moratoria.