‘Esperemos que gane quien gane las elecciones, podamos volver a contar con las categorías de la ACTC en 2024’

Foto: Archivo

El titular del Auto Moto Club Olavarría, ingeniero Juan Traversa, se expresó en Radio Olavarría, horas antes que el Top Race desembarque este fin de semana en el Hermanos Emiliozzi. Fue consultado por Luis Occhi, en torno al encuentro que se informó de Wesner con Hugo Mazzacane.