Transporte: Plantean la inequidad de subsidios entre AMBA y el Interior

José Vidal, gerente de la Cámara de Transportadores por Automotor de Pasajeros del Interior Bonaerense, que agrupa a las empresas como TuBus o Las Sierras, que prestan el servicio dentro de los distritos, también alertó por la imposibilidad de sacar colectivos a la calle, si persisten los atrasos en los pagos, sobre todo, de los subsidios nacionales. Pidió más compromiso de los intendentes.