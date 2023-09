Médicos Sin Fronteras: ‘Somos la curita en el momento de la emergencia’

Foto: Prensa MSF

Hasta este jueves, un equipo de sensibilizadores de la organización transnacional se halla en Olavarría. La directora de comunicación de MSF, Carolina Heidenhain, explicó en LU32 a qué se dedican, específicamente, cuando se realiza una intervención en un país o zona determinada.