Gauchos Peregrinos: ‘Somos unos bendecidos por la Virgen’

Foto: Santuariodelujan.org.ar

Uno de los referentes de la agrupación de la Iglesia San José, Carlos Carlón, dialogó con LU32 y detalló que podrán llegar con los caballos al pie del santuario, ya que concretaron todos los trámites y las autorizaciones pertinentes ante la Comuna de Luján.