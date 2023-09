Jardín Esquiú: “Son obras que a uno le llenan el alma”

Luego de la recorrida por la obra del Jardín Fray Mamerto Esquiú y la entrega de sus llaves, Ezequiel Galli brindó una breve conferencia de prensa, donde confirmó que los trabajos ya finalizaron, y que sólo falta hacer la mudanza. Consideró que la educación siempre fue una prioridad para su gestión y se refirió a la falta de fondos de Provincia para otras obras.