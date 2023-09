Eduardo Rodríguez: “Olavarría tiene la planta política de mayor tamaño de la historia”

El referente del Foro Olavarría- Frente Renovador en Unión por la Patria, se expresó en Lu32 sobre la integración de su espacio a la campaña de Maximiliano Wesner, con quien pudo dialogar sobre algunas propuestas y preocupaciones, como el défict del Municipio.